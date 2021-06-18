Финансовые регуляторы Украины раскритиковали обновленный законопроект «О виртуальных активах»

На сайте Верховной Рады Украины опубликовали обновленный текст законопроекта «О виртуальных активах». Его рекомендовал к принятию во втором чтении Комитет по вопросам цифровой трансформации. Текст отличается от принятого в первом чтении.

Законопроект рассматривает виртуальные активы (ВА) как нематериальное благо, являющееся объектом гражданского оборота и имеющее стоимость. Они могут удостоверять имущественные или неимущественные права, в том числе «права требования на другие объекты гражданских прав».

Документ различает финансовые инструменты и ВА, обеспеченные валютными ценностями.

Для ведения легальной деятельности на территории Украины криптовалютные биржи и обменники должны получить разрешение от Министерства цифровой трансформации.

Провайдеры услуг обязаны раскрыть структуру собственности для возможности установки конечных бенефициаров и ввести внутренние процедуры финансового мониторинга для предотвращения отмывания денег, полученных преступным путем.

Разрешение будет действовать в течение года и может быть отозвано по решению регулятора, если компании перестанут соответствовать его требованиям.

Уставный капитал для поставщиков услуг, связанных с ВА, определен в размере 35 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Для кастодиальных торговых площадок эта сумма составит 70 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Документ запрещает работу на территории Украины торговых площадок, находящихся в юрисдикции РФ или имеющих в числе бенефициаров российских граждан.

Пользователям криптовалютных бирж и обменников законопроект предписывает прохождение обязательной процедуры KYC с указанием ФИО, номера счета или электронного кошелька и паспортных данных. Для юрлиц этот список включает код организации в Едином госреестре предприятий и организаций Украины.

Торговые площадки, регистрация которых не предусматривает проведение верификации клиента, должны будут привести процедуру в соответствие с законодательством.

Регуляторами рынка виртуальных активов в Украине определены: Минцифры, Нацбанк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Представители НБУ и НКЦБФР раскритиковали положения документа и рекомендовали вернуть его на доработку. Письма ведомств к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову есть в распоряжении ForkLog.

В Нацбанке заявили о «существенных пробелах и концептуальных ошибках» в документе, которые могут привести к правовой неопределенности.

В НКЦБФР отметили, что проект закона четко не разграничивает полномочия между тремя регуляторами и не определяет сферу их влияния или механизмы координации деятельности на рынке ВА.

«Законопроект не определяет никаких конкретных полномочий, которые должны осуществляться НКЦБФР в сфере государственного регулирования оборота ВА. Этот подход противоречит положениям Конституции Украины», - добавили в ведомстве.

Представленная в документе терминология и категоризация ВА также вызывает вопросы регуляторов.

В письме НКЦБФР подчеркивает, что в проекте закона отсутствует понятие оборота ВА, хотя «этот термин является основополагающим и широко используется в тексте законопроекта».

Комиссия указала, что классификация ВА и подходы к построению системы регулирования рынка не соответствуют «лучшей международной практике и законодательству Евросоюза"»

В законопроекте отсутствуют важные блоки вопросов о защите инвесторов и противодействию преступлениям на рынке ВА, отметило ведомство. Документ не определяет «на уровне закона» процедуры проведения проверок участников рынка и меры воздействия, которые могут к ним применяться в случае нарушения законодательства, указали в НКЦБФР.

Нацбанк отметил, что документ устанавливает, что ВА не являются средством платежа на территории Украины.

«В то же время законопроект не запрещает их обмен на имущество, работы или услуги, а также не ограничивает возможность проведения операций по обмену ВА исключительно на другие ВА или на национальную валюту», - сказано в письме Нацбанка.

Регулятор опасается, что отсутствие подобных ограничений грозит созданием «параллельной системы расчетов вне контроля Нацбанка».

НБУ попросил четко определить его полномочия:

«Отсутствие таких положений непосредственно в законопроекте может привести к недостаточности механизма правового регулирования оборота ВА».

Главное юридическое управление Верховной Рады рекомендовало направить законопроект на доработку.

Часть замечаний юристов направлена на терминологию. Согласно их заключению, определение ВА как «нематериального блага, являющегося объектом гражданского оборота», не совсем корректно, так как категория «объекта гражданского оборота» не определена в законе.

В определении ВА говорится, что он «существует в системе оборота ВА». По мнению юристов, это «автоматически исключает любое регулирование вне этой сферы».

В заключении указано, что в законопроекте остаются неурегулированными принципиальные вопросы для «однозначного понимания организации оборота ВА». Раскритикованным также оказалось положение о выдаче разрешения, а не лицензии на предоставление связанных с оборотом ВА услуг.

Юристы Верховной Рады, так же как НБУ и НКЦБФР, подчеркнули необходимость четкого определения и закрепления полномочий регуляторов оборота ВА.

«Нормы законопроекта не создают завершенных правовых механизмов, необходимых для его реализации, и не соответствуют конституционным требованиям», - говорится в заключении.

Авторы законопроекта сообщили ForkLog, что документ доработают с учетом замечаний.

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в комментарии ForkLog рассказал, что ведомство часто сталкивается с критикой различных госорганов, которые считают законопроект «недостаточно совершенным» или «не учитывающим тех или иных интересов».

Он объяснил, что под необходимостью защиты государственных интересов часто понимается необходимость установления дополнительных ограничений и «другие ничем реально не обоснованные усложнения условий ведения бизнеса».

По его словам, для команды Минцифры интересы участников криптовалютного рынка являются основными приоритетами.

«Мы вынуждены постоянно проводить работу по «сближению позиций» и учета реально полезных предложений от регуляторов отрасли. Надеемся, что нам удастся достичь эффективного консенсуса и создать правовое поле, которое будет удобно и легко использовать бизнесу и гражданам. В финальной редакции проекта закона будут уточнены и дополнены сроки, в частности понятие «оборот», а также полномочия остальных регуляторов и множество других вещей», - отметил Борняков.

Последнее пленарное заседание IX созыва Верховной Рады Украины намечено на 13 июля. Каникулы парламентариев продлятся до сентября.

«Делаем все возможное, чтобы законопроект на последнюю пленарную неделю попал», - заявил Борняков.

Напомним, законопроект «О виртуальных активах» Верховная Рада приняла в первом чтении в декабре 2020 года.

Он дополняет ранее принятый закон о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.



