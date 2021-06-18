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Стоимость золота корректируется 18 июня после сильнейшего падения
08:14 18.06.2021 |
Цена на золото коррекционно растет в пятницу утром после удешевления накануне на 4,65%, что стало сильнейшим процентным падением стоимости драгметалла с августа минувшего года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,72%, или на 12,6 доллара, до 1787,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,61%, до 26,28 доллара за унцию.
Накануне золото подешевело на 4,65%, до 1774,8 доллара за унцию. Ранее такое процентное падение было отмечено 11 августа. Такое снижение стоимости золота было вызвано преимущественно укреплением доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Кроме того, в четверг стоимость палладия обрушилась почти на 11%. Теперь его цена восстанавливается и растет на 1,88%, до 2551,32 доллара.
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