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Опрос: большинство управляющих фондами считают биткоин пузырем
17:29 17.06.2021 |
81% опрошенных Bank of America фондовых менеджеров назвал рынок биткоина пузырем, несмотря на падение цены в мае на 35%. Об этом сообщает Bloomberg.
В прошлом месяце такого мнения придерживались 75% респондентов.
При этом по результатам опроса, который фиксирует мнение 207 инвесторов с суммарными активами на $645 млрд, длинные позиции в криптовалюте названы вторыми по востребованности после ставок на рост сырьевых товаров.
В числе других моментов опроса Bank of America:
* 72% респондентов назвали инфляцию временным явлением;
* 63% ожидают, что ФРС подаст сигнал о сокращении денежных вливаний в экономику в августе-сентябре;
* 53% инвесторов уверены, что коррекция на рынке акций в ближайшие шесть месяцев будет менее 10%.
Напомним, согласно проведенному Goldman Sachs в конце мая опросу топ-менеджеров хедж-фондов, биткоин оказался наименее привлекательным активом у структур, ориентированных на длинные позиции.
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