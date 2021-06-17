НБУ с 1 июля начнет сокращать сроки и объемы долгосрочного рефинанса и процентного свопа с планом отказа от них с 1 октября

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 июля сократит сроки кредитов долгосрочного рефинансирования с пяти до трех лет, а также постепенно будет ограничивать его объем до 3 млрд грн с сентября, ограничения коснутся также процентных свопов, при этом с 1 октября центробанк планирует отказаться от этих инструментов.

Как сообщил НБУ на сайте в четверг, с 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократятся с пяти до трех лет. Также будут ограничены объемы аукционов: с июля - до 5 млрд грн, с августа - до 4 млрд грн, с сентября - до 3 млрд грн.

"В настоящее время взвешенное и своевременное сворачивание антикризисных инструментов не окажет негативного влияния на банки и экономику. В свою очередь, это будет способствовать повышению способности Национального банка влиять на инфляционные процессы", – сказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко в ходе пресс-брифинга в четверг.

В то же время периодичность аукционов своп процентной ставки с 1 июля сократится с двух до одного раза в месяц, а максимальный срок - с пяти до трех лет, указано в сообщении.

Центробанк отмечает, что с 1 июля срочность депозитных сертификатов вернется к докризисному показателю - с семи до 14 дней.

"Это даст стимулы к развитию межбанковского рынка", – пояснил НБУ.

В центробанке также отмечают, что указанные антикризисные монетарные меры поддержали банковскую систему и кредитование во время самого тяжелого этапа кризиса и на начальном этапе экономического возобновления, однако в условиях возвращения экономики к росту они теряют актуальность.

"При отсутствии существенных шоков на финансовых рынках применение долгосрочного рефинансирования и процентного свопа будет остановлено с 1 октября 2021 года. Дополнительно в сентябре будет рассматриваться целесообразность снижения срочности по регуляторным кредитам рефинансирования", – говорится в пресс-релизе.