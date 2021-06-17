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Справочный курс гривны 17 июня понижен на 16,27 коп до 27,1681 грн/$1
12:27 17.06.2021 |
Национальный банк 17 июня понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 16.27 коп. до 27.1681 UAH/USD.
|Показатель
|16.06.2021
|17.06.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0054
|27.1681
|0.603
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