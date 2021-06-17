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Глава Банка Англии отверг сходство биткоина с деньгами
11:51 17.06.2021 |
Биткоин не обладает ценностью, но стейблкоины могут занять определенную нишу в финансовой системе. Об этом заявил председатель Банка Англии Эндрю Бейли.
Глава регулятора отметил исходящую опасность от децентрализованных активов наподобие биткоина, а также интерес к стейблкоинам и национальным цифровым валютам (CBDC).
«У стабильных монет есть обеспечение. У биткоина его нет, это не эквивалент денег. Термин «криптовалюты» не точен», - пояснил чиновник.
Бейли напомнил, что Банк Англии отслеживает действия крупных технологических компаний, изучающих возможность выпуска глобальных стейблкоинов. Он добавил, что комитет по финансовой политике изложил свои ожидания в отношении принципов их регулирования.
По словам главы центробанка, CBDC могут сыграть «важную роль в поддержании и расширении доступа к фиату со стороны розничных пользователей».
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