Глава Банка Англии отверг сходство биткоина с деньгами

Биткоин не обладает ценностью, но стейблкоины могут занять определенную нишу в финансовой системе. Об этом заявил председатель Банка Англии Эндрю Бейли.

Глава регулятора отметил исходящую опасность от децентрализованных активов наподобие биткоина, а также интерес к стейблкоинам и национальным цифровым валютам (CBDC).

«У стабильных монет есть обеспечение. У биткоина его нет, это не эквивалент денег. Термин «криптовалюты» не точен», - пояснил чиновник.

Бейли напомнил, что Банк Англии отслеживает действия крупных технологических компаний, изучающих возможность выпуска глобальных стейблкоинов. Он добавил, что комитет по финансовой политике изложил свои ожидания в отношении принципов их регулирования.

По словам главы центробанка, CBDC могут сыграть «важную роль в поддержании и расширении доступа к фиату со стороны розничных пользователей».



