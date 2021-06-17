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Доллар стабилен к евро и иене 17 июня на итогах заседания Федрезерва
08:51 17.06.2021 |
Курс доллара в четверг утром слабо меняется к другим основным мировым валютам после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила учётную ставку на прежнем уровне и заявила о её неизменности в ближайшее время, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 EEST курс евро к доллару растёт до 1,1997 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1994 доллара, курс доллара к иене - остаётся на уровне предыдущего закрытия в 110,69 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимается на 0,26%, до 91,37 пункта.
Инвесторы оценивают итоги заседания ФРС накануне, согласно которым регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, ФРС объявила о том, что продолжит выкуп активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц до обеспечения "существенного прогресса" в достижении целей по занятости и инфляции, а её ставка, скорее всего, останется неизменной до конца года и может быть повышена лишь к 2013 году.
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