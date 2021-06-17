Золото 17 июня дешевеет на росте курса доллара

Стоимость золота опускается в четверг утром более чем на 2% за счёт укрепления курса доллара и роста доходности гособлигаций США (US Treasuries), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 2,07%, или на 38,45 доллара, до 1822,95 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 2,16 %, до 27,21 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимается сейчас на 0,29%, до 91,39 пункта, что оказывает давление на стоимость золота. В таком случае драгметалл становится менее выгодным для инвесторов. Кроме того, доходность десятилетних US Treasuries как альтернативное золоту направление "надёжных" инвестиций увеличивается до 1,577% с уровня предыдущего закрытия в 1,569%.

Эти движения на финансовых рынках происходят после прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых.

Тем не менее, большинство членов комитета открытых рынков регулятора высказалось за ужесточение монетарной политики в будущем. ФРС также повысила прогноз инфляции в США по итогам года до 3,4% с прежних 2,4%."Неожиданная ястребиная позиция (ФРС - ред.) привела к росту доходности казначейских облигаций и доллара", - отметили аналитики Oanda, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.