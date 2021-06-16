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В апреле 2021 года банки выдали 997 ипотечных кредитов
16:56 16.06.2021 |
Украинские банки сообщили, что в течение января-апреля выдали 2808 ипотечных кредитов суммой в 2,2 млрд грн - количество в годовом измерении выросло вдвое, выросла ипотека на первичном рынке.
Об этом сообщает НБУ по результатам очередного опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению.
Так, в апреле 2021 года банки выдали 997 кредитов на общую сумму 789,1 млн грн. Объемы выдачи кредитов выросли более чем на треть против марта 2021 год и почти в десять раз против кризисного апреля прошлом, когда выдача новой ипотеки почти остановилась. Количество новых сделок за месяц выросла на треть, через год - в 7,1 раза.
Всего за первые четыре месяца года банки выдали 2808 ипотечных кредитов на общую сумму почти 2,2 млрд грн. Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование более как удвоилось по количеству договоров и почти утроилось в денежном измерении.
Рост ипотечного кредитования происходит в основном благодаря кредитам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости, впрочем в апреле динамика новых выдач на первичном рынке резко пошла вверх.
Частично это является результатом программы "Доступная ипотека 7%", добавили в НБУ. Против марта этого объемы ипотеки в апреле на "вторичке" выросли на треть, или на 168,5 млн грн. На первичном рынке - в полтора раза, или на 43,2 млн грн.
Доля заключенных договоров на "вторичке" в апреле составила 87% от всех выданных кредитов.
Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти и в апреле составил 791 тыс. грн. Для первичной недвижимости это 925 тыс. грн, для вторичной - 771 тыс. грн.
Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный, ведь 90% новых сделок заключили пять банков. В апреле средняя эффективная ставка по ипотеке на вторичном рынке снизилась до 13,5% против 14,0% в марте, на первичном - сохранялась на уровне около 17,4%.
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