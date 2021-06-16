Нацбанк представил концепцию финансового суда ЕБРР

Национальный банк Украины представил концепцию финансового суда Европейскому банку реконструкции и развития и планирует провести презентацию указанной концепции международным организациям и Европейской комиссии.

Об этом сообщил глава правления НБУ Кирилл Шевченко в Facebook.

"Наши партнеры выразили заинтересованность в инициативе Нацбанка в создании специализированного финансового суда и дали согласие детальнее проработать концепцию, которую мы предоставили им в мае. По совету ЕБРР 17 июня мы проводим презентацию Концепции финансового суда для международных организаций, а также Европейской комиссии", - написал Шевченко.

По его словам, отдельный финансовый суд поможет не создавать новые NPL, в то же время банковский сектор уменьшит долю неработающих кредитов с уровня менее 40% сегодня до 10% к 2025 году.

Как сообщалось, ранее Украина и Международный валютный фонд ведут переговоры о создании специального финансового суда для урегулирования споров между кредиторами и заемщиками для сдерживания роста проблемный неработающих кредитов (NPL).

