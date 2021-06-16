Финансовые новости
- |
- 16.06.21
- |
- 13:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фунт дорожает к доллару 16 июня на фоне статистики из Великобритании
12:58 16.06.2021 |
Курс фунта растет в среду по отношению к доллару на фоне статистики по инфляции в Великобритании, которая превзошла прогнозы аналитиков и целевой показатель Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.12 EEST курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,41 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,408 доллара. Курс евро рос до 1,2125 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2124 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,97 иены с уровня прошлого закрытия в 110,07 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 90,48 пункта.
Трейдеры в среду отыгрывают статистику из Великобритании, согласно которой годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 2,1%, что является максимумом с июля 2019 года и превосходит целевой показатель Банка Англии на уровне 2%.
Однако, как пишет газета Wall Street Journal, рост фунта ограничен в преддверии решения ФРС США по монетарной политике, которое будет озвучено позднее в среду. Аналитики предупреждают, что оно может привести к росту курса доллара и снижению аппетита к риску, в результате чего курс фунта пойдет вниз.
"Данные по Великобритании поддерживают фунт, но реакция доллара на ФРС, конечно же, будет ключевой", - считает аналитик MUFG Дерек Халпенни (Derek Halpenny), слова которого приводит газета Wall Street Journal.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Глава набсовета «Нафтогаза» инициировала отстранение главы правления Витренко из-за предписания НАПК
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин предлагает ввести 20% НДС при продаже банковских драгоценных металлов
|Кабмин решил повысить стоимость ввоза в Украину некоторых категорий товаров
|Доллар 15 июня резко отскочил вверх на межбанке после продолжительного снижения
|Ради представителей диаспоры или избирателя с российским паспортом: Зачем «слугам» двойное гражданство
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки до 8%
|Фунт дорожает к доллару 16 июня на фоне статистики из Великобритании
|Справочный курс гривны 16 июня понижен на 8,70 коп до 27,0054 грн/$1
|Фондовые биржи Азии 16 июня закрылись в основном в минусе
|Минфин предлагает ввести 20% НДС при продаже банковских драгоценных металлов
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.06.21
Это интересно
|Sony списала долги тысячам музыкантов
|В Норвегии могут ввести налог для владельцев дорогих электромобилей
|Представлена технология зарядки электромобилей за 10 минут для 800 км пути
|Tesla представила быстрейший электрокар в мире
|Слетать с самым богатым человеком на Земле в космос за 28 млн долларов. На аукционе было продано место в корабле New Shepard
|Салон-трансформер и подзаряжаемый гибрид: Volkswagen представил Multivan T7
|Квантовые компьютеры смогут взламывать криптовалютные кошельки — защита уже разрабатывается