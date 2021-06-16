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Справочный курс гривны 16 июня понижен на 8,70 коп до 27,0054 грн/$1
12:25 16.06.2021 |
Национальный банк 16 июня понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 8.70 коп. до 27.0054 UAH/USD.
|Показатель
|15.06.2021
|15.06.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9184
|27.0054
|0.323
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