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Сервисы денежных переводов в Сальвадоре прохладно отнеслись к поддержке биткоина
11:08 16.06.2021 |
Лишь небольшое число сервисов денежных переводов в Сальвадоре интегрировали поддержку биткоина, как это им предписывает закон о признании цифрового золота законным средством расчетов. Об этом пишет Reuters.
9 июня Законодательная ассамблея страны придала биткоину статус официального платежного средства наравне с долларом США.
Сдержанную реакция предпринимателей на инициативы властей можно связать с рисками снижения взимаемых с традиционных платежей сборов. Так считает аналитик Autonomous Research Кеннет Сучоски.
По оценкам эксперта, в настоящий момент лишь 1% переводов в мире осуществляется в криптовалютах. Он убежден, что этот показатель на рынке с оборотом в $500 млрд ежегодно продолжит расти.
«В той мере, в какой биткоин не получил широкого распространения, спрос на услуги этих поставщиков финансовых услуг [например, Western Union] сохранится в ближайшие годы», - объяснил он.
Представители платежной системы MoneyGram сообщили Reuters, что пока не наблюдают интереса к транзакциям в криптовалютах.
«Мы построили мост между биткоином и местным фиатом. Это является основным барьером для популяризации криптовалют», - заявили представители компании.
По словам Сучоски, попытки Western Union расширить линейку услуг цифровыми активами к текущему моменту не оправдали себя.
В Reuters считают, что переход к криптовалютам выступает серьезным вызовом, хотя в эпоху пандемии COVID-19 сервисам удалось увеличить долю онлайн-бизнеса. В 2020 году объем трансграничных переводов при помощи мобильных телефонов вырос на 65% - до $12 млрд.
«Мне трудно понять, как они будут конкурировать, если только они не снизят свою расценки. У вас не выйдет конкурировать задаром», - прокомментировал CEO Paxful Рэй Юсеф.
В издании обратили внимание, что в четвертом квартале 2020 года комиссия за трансграничный перевод в среднем составила 6,5%, по данным Всемирного банка. Это более чем вдвое превышает цель, установленную ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Сучоски объяснил медленное снижение показателя ростом расходов на выполнение AML/CFT требований. По его оценкам, у Western Union за десять лет подобные затраты выросли вдвое - до $200 млн.
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