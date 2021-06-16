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Доллар 16 июня стабилен к иене в ожидании результатов заседания Федрезерва
08:51 16.06.2021 |
Курс доллара в среду утром демонстрирует символическую повышательную динамику по отношению к "надёжной" иене в ожидании результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.07 EEST курс евро рос до 1,213 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2124 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 110,08 иены с уровня прошлого закрытия в 110,07 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 90,5 пункта.
Внимание трейдеров сфокусировано на двухдневном заседании ФРС, итоги которого будут опубликованы позднее в среду. Аналитики полагают, что регулятор сохранит мягкий курс монетарной политики. Также участники рынков ожидают прогнозов ключевых экономических показателей и сигналов относительно инфляции.
Инвесторы также продолжают оценивать макроэкономические данные, согласно которым объем розничных продаж в стране в мае снизился на 1,3% по сравнению с апрелем. А промпроизводство в мае, напротив, выросло на 0,8%.
По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, точечный график ФРС, экономические прогнозы и комментарии председателя Джерома Пауэлла будут тщательно изучены на предмет подсказок о сроках сворачивания "количественного смягчения".
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