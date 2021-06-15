Хедж-фонды планируют держать 7% активов в криптовалютах через пять лет - исследование

Хедж-фонды планируют существенно увеличить вложения в криптовалюты к 2026 году, пишет газета Financial Times со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией Intertrust, которая предлагает услуги по управлению средствами.

Исследование, в ходе которого были опрошены 100 финансовых директоров хедж-фондов по всему миру, показало, что через пять лет руководители рассчитывают держать в среднем 7,2% своих активов в криптовалютах.

Общий объем активов в криптовалютах может составить порядка $312 млрд, согласно оценкам Intertrust, основанным на прогнозе аналитической компании Preqin в отношении общего размера индустрии хедж-фондов. При этом 17% респондентов хотят держать более 10% активов в криптовалютах.

Хедж-фонды "хорошо осведомлены не только о рисках, но и о долгосрочном потенциале" криптовалют, говорит исполнительный директор Quilter Cheviot Investment Management Дэвид Миллер.

Растущий энтузиазм, проявляемый хедж-фондами, резко контрастирует с повсеместным скептицизмом среди более традиционных управляющих активами, многие из которых по-прежнему обеспокоены значительной неустойчивостью криптовалют и неопределенностью их регулирования, отмечает FT.

"На данный момент инвестиции в криптовалюты ограничиваются клиентами, которые имеют высокую терпимость к рискам, и даже в этом случае вложения, как правило, составляют небольшую долю инвестируемых активов", - говорится в недавнем докладе банка Morgan Stanley (SPB: MS) и консалтинговой компании Oliver Wyman.

Некоторые хедж-фонды проявляют осторожность. Elliott Management, возглавляемый миллиардером Полом Сингером, ранее в этом году предупредил, что криптовалюты могут стать "величайшей финансовой аферой в истории", следует из письма инвесторам, с которым удалось ознакомиться FT.

Криптовалюты остаются крайне волатильными в текущем году. Курс биткойна, который в конце прошлого года находился ниже отметки $29 тыс., в апреле превысил $63 тыс., но с тех пор вновь сдал позиции и торгуется чуть выше $40 тыс.



