Финансовые новости
- |
- 15.06.21
- |
- 21:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евро 15 июня ускорил рост к доллару
13:30 15.06.2021 |
Рост курса евро к доллару немного усилился во вторник днем после того, как данные из Германии и Франции указали на ускорение инфляции в двух крупнейших экономиках Европы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.23 EEST курс евро растёт до 1,213 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2118 доллара за евро, при этом до публикации статистики евро стоил 1,2125 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 110,12 иены с уровня прошлого закрытия в 110,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимается на 0,01%, до 90,53 пункта.
Инвесторы обратили внимание на то, что инфляция в Германии, по окончательной оценке, по итогам мая ускорилась до 2,5% с 2% месяцем ранее. Майский показатель - рекордно высокий с сентября 2011 года. По мнению экономистов Pantheon, данные вторника предполагают, что инфляция в Германии сейчас быстро ускоряется, что отражает восстановление экономики. "Однако один месяц - еще не тренд", - отметили эксперты.
В то же время рост потребительских цен во Франции ускорился до 1,4% с 1,2% по итогам апреля, в месячном же выражении цены выросли на 0,3% после роста в апреле на 0,1%.
В целом трейдеры предпочитают сохранять осторожность в действиях на валютном рынке в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики ждут, что регулятор сохранит мягкую кредитно-денежную политику, при этом особый интерес вызывают новые прогнозы с учетом ускорения инфляции в стране до максимума с 2008 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Счет из Брюсселя. Почему НАТО дает авансы Украине, а не Зеленскому
|Янукович-2. Поссорится ли Зеленский с Большой семеркой и Евросоюзом в Вильнюсе
|НАПК требует отменить решение о назначении Витренко главой «Нафтогаза» из-за конфликта интересов, последний его оспорит
|Рада приняла закон с поправками в Налоговый кодекс из пакета о налоговой амнистии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин опустил ставку 13-мес. ОВГЗ ниже 11% и 2-летних до 12%
|Депозитные ставки для физлиц 15.06.21
|Хедж-фонды планируют держать 7% активов в криптовалютах через пять лет - исследование
|Евро 15 июня ускорил рост к доллару
|Азиатские биржи 15 июня закрылись преимущественно в плюсе
|Справочный курс гривны 15 июня повышен на 7,82 коп до 26,9184 грн/$1
|НБУ уволил члена правления Ощадбанка, ответственного за подготовку банка к приватизации
Это интересно
|Tesla представила быстрейший электрокар в мире
|Слетать с самым богатым человеком на Земле в космос за 28 млн долларов. На аукционе было продано место в корабле New Shepard
|Салон-трансформер и подзаряжаемый гибрид: Volkswagen представил Multivan T7
|Квантовые компьютеры смогут взламывать криптовалютные кошельки — защита уже разрабатывается
|Geely намекнула на дизайн будущих моделей концепт-каром Vision Starburst
|Avolon и Vertical Aerospace объявляют о крупнейшем в мире заказе электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой
|Рынок дополненной и смешанной реальности к 2026 году достигнет 175 млрд долларов