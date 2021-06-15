Финансовые новости
- |
- 15.06.21
- |
- 21:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 15 июня повышен на 7,82 коп до 26,9184 грн/$1
12:30 15.06.2021 |
Национальный банк 15 июня повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7.82 коп. до 26.9184 UAH/USD.
|Показатель
|14.06.2021
|15.06.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9966
|26.9184
|0.29
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Счет из Брюсселя. Почему НАТО дает авансы Украине, а не Зеленскому
|Янукович-2. Поссорится ли Зеленский с Большой семеркой и Евросоюзом в Вильнюсе
|НАПК требует отменить решение о назначении Витренко главой «Нафтогаза» из-за конфликта интересов, последний его оспорит
|Рада приняла закон с поправками в Налоговый кодекс из пакета о налоговой амнистии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин опустил ставку 13-мес. ОВГЗ ниже 11% и 2-летних до 12%
|Депозитные ставки для физлиц 15.06.21
|Хедж-фонды планируют держать 7% активов в криптовалютах через пять лет - исследование
|Евро 15 июня ускорил рост к доллару
|Азиатские биржи 15 июня закрылись преимущественно в плюсе
|Справочный курс гривны 15 июня повышен на 7,82 коп до 26,9184 грн/$1
|НБУ уволил члена правления Ощадбанка, ответственного за подготовку банка к приватизации
Это интересно
|Tesla представила быстрейший электрокар в мире
|Слетать с самым богатым человеком на Земле в космос за 28 млн долларов. На аукционе было продано место в корабле New Shepard
|Салон-трансформер и подзаряжаемый гибрид: Volkswagen представил Multivan T7
|Квантовые компьютеры смогут взламывать криптовалютные кошельки — защита уже разрабатывается
|Geely намекнула на дизайн будущих моделей концепт-каром Vision Starburst
|Avolon и Vertical Aerospace объявляют о крупнейшем в мире заказе электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой
|Рынок дополненной и смешанной реальности к 2026 году достигнет 175 млрд долларов