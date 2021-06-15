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Золото 15 июня символически дешевеет в преддверии заседания ФРС США
08:57 15.06.2021 |
Стоимость золота во вторник утром слабо опускается, в целом находясь на уровне предыдущего закрытия, инвесторы не делают резких движений в ожидании двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 EEST августовские фьючерсы на золото снижаются в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,02%, или на 0,35 доллара, до 1865,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,98%, до 27,775 доллара за унцию.
Трейдеры находятся в ожидании очередного двухдневного заседания ФРС США, которое пройдет 15-16 июня. Его итоги могут серьёзно повлиять на финансы в стране и мире, в частности, на курс доллара, к которому чувствительно золото: когда доллар дорожает, то драгметалл становится менее доступным при его покупке в другой валюте, и наоборот.
"В преддверии заседания ФРС США золото находится ниже своей предыдущей восходящей линии тренда, при этом в краткосрочной перспективе сформировались более низкий ценовой максимум и более низкий ценовой минимум", - пояснил агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Ип Дзюнь Жон (Yeap Jun Rong).
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