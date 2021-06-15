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Курс доллара слабо растет к иене 15 июня
08:40 15.06.2021 |
Курс доллара изменяется разнонаправленно по отношению к другим основным мировым валютам во вторник утром, в частности, снижаясь к евро и умеренно укрепляясь к иене, в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 EEST курс евро растёт до 1,2125 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2118 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 110,09 иены с уровня прошлого закрытия в 110,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,05%, до 90,48 пункта.
Инвесторы находятся в ожидании двухдневного июньского заседания ФРС США, итоги которого будут объявлены в среду. Регулятор определит дальнейшую величину ключевой (учётной) ставки, а также даст макроэкономические прогнозы. Позднее в тот же день глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции.
"Еще слишком рано отказываться от доходности казначейских облигаций ФРС США, но устойчивый фон глобального роста и более жесткий поворот со стороны других центральных банков также оправдывают умеренно сниженную оценку доллара", - сказали газете Wall Street Journal аналитики JP Morgan.
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