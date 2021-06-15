Компания, которой принадлежит больше всего биткоинов, вложит в криптовалюту ещё $500 млн

Компания MicroStrategy, занимающаяся бизнес-аналитикой, владеет самым большим количеством биткоинов среди всех компаний в мире. Сообщается, что недавно она получила почти $500 миллионов от продажи облигаций, чтобы инвестировать эту сумму в криптовалюту. Это свидетельствует о том, что инвесторы по-прежнему оптимистично оценивают будущее биткоина, несмотря на сильное снижение курса в прошлом месяце.

Forbes

MicroStrategy заявила, что чистая выручка от продажи облигаций составила около $488 миллионов, и все эти деньги будут использованы для приобретения биткоинов. Отмечается, что компания в совокупности получила предложений на $1,5 миллиарда. И это при том, что в этом месяце цена биткоина опускалась до $31 500, что примерно в два раза меньше апрельской стоимости криптовалюты.

После объявления о привлечении почти полумиллиарда долларов акции MicroStrategy выросли почти на 15 %, а с начала года он поднялись примерно на 40 %. В данный момент компании принадлежит 92 079 биткоинов на сумму почти $3,8 миллиарда. Заметим, что цена биткоина заметно выросла в понедельник утром, после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил в воскресенье, что компания Tesla возобновит приём криптовалюты, как только половина майнинга будет происходить с использованием экологически чистой энергии. Напомним, что Tesla прекратила инвестировать в биткоин в прошлом месяце из-за опасений по поводу вреда майнинга для экологии, вследствие чего его цена сильно просела.



