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НБУ на тендере по рефинансированию на срок до 5 лет удовлетворил заявки 14 банков на 9,1 млрд грн
13:37 14.06.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию на срок от года до пяти лет удовлетворил заявки 14 банков на сумму 9 млрд 131 млн грн под 7,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.
Помимо этого, НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки двух банков на 117 млн грн под 7,5% годовых.
Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 54 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 70,909 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 12 марта и 7 мая 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.
Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,062 млрд грн.
Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте центробанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 18 июня.
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