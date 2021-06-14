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SEC и CFTC предупредили о рисках инвестиций в биткоин-фьючерсы
10:00 14.06.2021 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) предупредили розничных инвесторов о рисках инвестиций во фьючерсы на первую криптовалюту.
«Инвесторам следует учитывать волатильность биткоина и его фьючерсного рынка, а также недостаток регулирования и возможность мошенничества или манипуляции ценой», - говорится в заявлении.
Регуляторы назвали инвестиции в цифровое золото «высокоспекулятивными» и призвали «тщательно взвесить риски» вложений в криптовалюту.
«Все инвестиции в фонды сопряжены с риском финансовых потерь, который может быть увеличен для позиций во фьючерсных контрактах на биткоин из-за высокой волатильности», - добавили в ведомствах.
В SEC и CFTC отметили, что стоимость акций фондов, инвестирующих в первую криптовалюту, может не отражать стоимость цифрового золота.
Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США предупредила о рисках фьючерсов на «крайне спекулятивный» биткоин.
Напомним, глава SEC Гэри Генслер призвал регуляторов к защите инвесторов, а Конгресс США - к сотрудничеству в регулировании криптовалютных бирж.
В июне в CFTC усомнились в законности DeFi-рынков деривативов.
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