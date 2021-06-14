Доллар 14 июня слабо укрепляется к евро и иене, рынок ждет заседаний ФРС и Банка Японии

Доллар США слабо укрепляется к евро и иене на торгах в понедельник.

Курс евро к доллару опустился до $1,2102 по сравнению с $1,2111 на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/иена торгуется на уровне 109,73 иены против 109,68 иены накануне.

Фунт стерлингов прибавляет 0,05% в паре с долларом, австралийский доллар - 0,1%.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - стабилен.

В центре внимания рынка на этой неделе - очередные заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии. Федрезерв проведет двухдневное заседание 15-16 июня, японский ЦБ - 17-18 июня.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, полагают, что ФРС не станет давать сигналов о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

При этом, точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, который будут обнародован по итогам заседания, может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

Тем временем, Банк Японии, как ожидается, продлит срок действия антикризисных программ, поскольку экономике все еще нужна дополнительная поддержка, пишет Trading Economics.