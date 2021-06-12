НБУ на этой неделе купил на межбанке $375 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 7 по 11 июня купил на межбанковском валютном рынке $375 млн, тогда как на прошлой неделе он купил $40 млн.

Согласно данным на сайте регулятора в пятницу, Нацбанк на этой неделе купил $355 млн в рамках интервенций по единому курсу, еще $20 млн – с выбором лучшей цены купли-продажи.

Отмечается, что на этой неделе НБУ только продавал валюту.

Согласно данным НБУ, в целом с начала 2021 года он купил в резервы $705,5 млн, продал $70 млн.

Уточняется, что в январе на поддержку гривни центробанк израсходовал $20 млн, в феврале – $200 млн, марте – $50,5 млн, после чего, в апреле, продал интервенций на $50 млн.

В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями.