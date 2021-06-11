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Центробанк Бразилии перенес запуск цифрового реала
Банк Бразилии объявил об изменении сроков запуска национальной цифровой валюты (CBDC). Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на заявление регулятора.
В центробанке отметили, что решение потребовало больше времени. Окончательные сроки зависят от развития текущих проектов и международного ландшафта.
«Согласно текущей оценке BCB, условия для принятия бразильской CBDC будут достигнуты через два-три года», - говорится в сообщении.
Представители регулятора добавили, что «активно» участвуют в дискуссиях, касающихся глобальных стандартов для национальных CBDC. Следующим шагом, по их словам, будет оценка влияния цифровых валют на экономику Бразилии.
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