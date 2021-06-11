Финансовые новости
- |
- 11.06.21
- |
- 16:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сотрудничество Virgin Atlantic с Vertical Aerospace предусматривает покупку до 150 самолетов и создание совместного предприятия
13:49 11.06.2021 |
Авиакомпания Virgin Atlantic объявила о сотрудничестве с компанией Vertical Aerospace, разрабатывающей электрические самолеты с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Партнерство включает возможность для Virgin Atlantic приобрести до 150 самолетов eVTOL и открытие совместного предприятия в Великобритании с участием Vertical Aerospace для организации ближнемагистральных перевозок с использованием eVTOL под брендом Virgin Atlantic.
eVTOL VA-X4 - это пилотируемый электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, рассчитанный на четырех пассажиров и пилота. Дальность полета составляет 160 км, скорость - более 320 км/ч. Благодаря вертикальному взлету и посадке, а также сравнительно низкому уровню шума аппарат хорошо подходит для эксплуатации в городах.
По предварительной информации, будет организовано авиасообщение на небольших расстояния между городами и прилагающими аэропортами, начиная с Манчестера и лондонских Хитроу и Гатвика. Ожидается, что это обеспечит существенную экономию времени на конечных участках авиаперелетов. Например, 90-километровый путь от Кембриджа до лондонского аэропорта Хитроу будет занимать 22 минуты по сравнению с нынешней полуторачасовой поездкой по автомобильной дороге. Партнеры полагают, что в условиях, когда в радиусе 160 км от лондонского аэропорта Хитроу сосредоточено 37 населенных пунктов с населением более 100 000 человек, у VA-X4 есть очень большой потенциал.
В качестве партнера по запуску в Великобритании Virgin Atlantic имеет возможность заказать от 50 до 150 самолетов. Это еще не подтвержденный заказ, и, поскольку разработка самолетов все еще продолжается, окончательная стоимость заказа еще не подтверждена.
Полномасштабный прототип VA-X4 в настоящее время находится в производстве, а первый испытательный полет запланирован на конец этого года. Начало коммерческой эксплуатации VA-X4 запланировано на 2024 год после сертификации Агентством по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) и Управлением гражданской авиации Великобритании (CAA).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Депутаты предлагают реструктуризировать долг Украины перед МВФ. Это диверсия против страны
|Взрослые игры. Как Вирастюка сделали нардепом с перевесом в один голос
|Когда и чем закончится европейский вояж Анатолия Шария — интервью с Евгением Магдой
|Партия Притулы или партия Стерненко: Кто выиграет кастинг на новый «Голос»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Количество мошеннических сделок на вторичном рынке недвижимости Киева сократилась на 70% - АСНУ
|Жилье в формате «город в городе» по Киеву дороже проектов без инфраструктуры минимум на 20% – мнение
|Сотрудничество Virgin Atlantic с Vertical Aerospace предусматривает покупку до 150 самолетов и создание совместного предприятия
|Курс доллара 11 июня укрепляется к евро и иене в ожидании статданных из США
|Биржи Азии 11 июня закрылись разнонаправленно на фоне статданных из США
|Справочный курс гривны 11 июня повышен на 5,94 коп до 27,0452 грн/$1
Это интересно
|Эксперты назвали мошенничество самым распространённым типом преступлений в Сети
|Volkswagen рассматривает возможность почасовой оплаты за автономное вождение
|В Китае арестовано более 1100 человек за использование криптовалюты для отмывания денег
|Подвергшийся кибершантажу мясной концерн JBS уплатил хакерам 11 млн долларов
|SpaceX обеспечит скоростным спутниковым интернетом Starlink пассажиров коммерческих авиалиний
|Ford представил компактный пикап Maverick
|В США золотая монета 1933 года продана за рекордные 19,5 млн долларов