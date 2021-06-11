Сотрудничество Virgin Atlantic с Vertical Aerospace предусматривает покупку до 150 самолетов и создание совместного предприятия

Авиакомпания Virgin Atlantic объявила о сотрудничестве с компанией Vertical Aerospace, разрабатывающей электрические самолеты с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Партнерство включает возможность для Virgin Atlantic приобрести до 150 самолетов eVTOL и открытие совместного предприятия в Великобритании с участием Vertical Aerospace для организации ближнемагистральных перевозок с использованием eVTOL под брендом Virgin Atlantic.

eVTOL VA-X4 - это пилотируемый электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, рассчитанный на четырех пассажиров и пилота. Дальность полета составляет 160 км, скорость - более 320 км/ч. Благодаря вертикальному взлету и посадке, а также сравнительно низкому уровню шума аппарат хорошо подходит для эксплуатации в городах.





По предварительной информации, будет организовано авиасообщение на небольших расстояния между городами и прилагающими аэропортами, начиная с Манчестера и лондонских Хитроу и Гатвика. Ожидается, что это обеспечит существенную экономию времени на конечных участках авиаперелетов. Например, 90-километровый путь от Кембриджа до лондонского аэропорта Хитроу будет занимать 22 минуты по сравнению с нынешней полуторачасовой поездкой по автомобильной дороге. Партнеры полагают, что в условиях, когда в радиусе 160 км от лондонского аэропорта Хитроу сосредоточено 37 населенных пунктов с населением более 100 000 человек, у VA-X4 есть очень большой потенциал.





В качестве партнера по запуску в Великобритании Virgin Atlantic имеет возможность заказать от 50 до 150 самолетов. Это еще не подтвержденный заказ, и, поскольку разработка самолетов все еще продолжается, окончательная стоимость заказа еще не подтверждена.

Полномасштабный прототип VA-X4 в настоящее время находится в производстве, а первый испытательный полет запланирован на конец этого года. Начало коммерческой эксплуатации VA-X4 запланировано на 2024 год после сертификации Агентством по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) и Управлением гражданской авиации Великобритании (CAA).