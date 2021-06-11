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Справочный курс гривны 11 июня повышен на 5,94 коп до 27,0452 грн/$1
12:26 11.06.2021 |
Национальный банк 11 июня повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.94 коп. до 27.0452 UAH/USD.
|Показатель
|10.06.2021
|11.06.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1046
|27.0452
|0.219
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