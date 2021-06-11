Базельский комитет предлагает ужесточить требования к капиталу банков, инвестирующих в криптовалюты

Базельский комитет по банковскому надзору предлагает ужесточить требования к капиталу банков, владеющих биткойнами и другими криптовалютами.

"Некоторые криптоактивы показали свою высокую волатильность и могут создавать риски для фининститутов, поскольку их концентрация в банковском секторе растет", - говорится в опубликованном в четверг заявлении комитета.

Среди ключевых рисков Базельский комитет отмечает возможность мошенничеств с криптовалютами, а также их использования для отмывания денег и финансирования терроризма.

Он выделяет два типа криптовалютных активов, владение которыми, согласно его рекомендациям, должно нести в себе разные требования к капиталу банков.

Так, владение токенизированными акциями и стейблкойнами (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами), не будет нести в себе дополнительных требований для фининститутов. В то же время, владение другими криптоактивами, включая биткойн и эфир (Ethereum), потребует от банков создания резервов в размере, соответствующем их позициям в криптовалютах.

Интерес крупных финансовых компаний и платежных систем к цифровым активам существенно вырос в этом году. Так, Mastercard объявила, что будет поддерживать платежи в определенных криптовалютах, а, например, Bank of New York Mellon Corp. инвестировал в криптовалютный стартап. И тот факт, что Базельский комитет публикует свои рекомендации для банков, работающих с криптовалютами, показывает, что регуляторы серьезно воспринимают новый рынок и готовят финансовый сектор к более широкому внедрению криптовалют, пишет Bloomberg.

Курс биткойна увеличился на торгах в четверг на 1,3%, до $36813. С начала текущего года стоимость криптовалюты выросла на 27%.

Базельский комитет по банковскому надзору объединяет регуляторов 30 государств, включая Федеральную резервную систему (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ).



