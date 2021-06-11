Золото 10 июня дорожает на снижении доходности гособлигаций США

Цена золота растет в пятницу утром, поддерживаемая снижением доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 EEST августовские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,31%, или на 5,85 доллара, до 1902,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,68%, до 28,223 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижалась до 1,438% с уровня открытия 1,459%. А в четверг показатель упал на 3,7% на фоне публикации данных о потребительских ценах в США. Годовая инфляция в стране в мае ускорилась до максимума с 2008 года в 5%, в то время как прогноз составлял 4,7%.

"Несмотря на больший, чем ожидалось, рост потребительских цен, гособлигации оказались под давлением после статистики, что оказало поддержку золоту", - приводит агентство Блумберг слова аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

Аналитик также отметил, что Федрезерв США, вероятно, продолжит придерживаться своей позиции относительно временного характера высокого уровня инфляции на заседании на следующей неделе, однако "формулировки могут измениться" во время ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле.