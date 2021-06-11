Доллар 10 июня торгуется разнонаправленно к евро и иене на данных инфляции в США

Курс доллара торгуется разнонаправленно к основным мировым валютам в пятницу утром, инвесторы оценивают статданные по инфляции в США, а также результаты заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 EEST курс евро рос до 1,2188 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2169 доллара за евро; курс доллара к иене рос до 109,39 иены с уровня прошлого закрытия в 109,31 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,10%, до 89,99 пункта.

В пятницу утром доллар торгуется разнонаправленно к основным мировым валютам после выхода днем ранее статданных по индексу потребительских цен в США. Так, годовая инфляция в стране в мае ускорилась до рекордных с августа 2008 года 5% при прогнозе в 4,7%. Месячная инфляция составила 0,6%, хотя ожидалось замедление до 0,4%. По итогам апреля годовая инфляция в США составляла 4,2%, месячная - 0,8%.

По мнению аналитиков DailyFX, которое приводит газета Wall Street Journal, участники рынка, вероятно, рассматривали более высокие, чем ожидалось, показатели индекса потребительских цен как признак экономической стабильности и ожидали, что они будут "временными", в соответствии с прогнозами ФРС.

Инвесторы также продолжают оценивать итоги заседания ЕЦБ. Так, регулятор оставил без изменений базовую ставку и параметры программы покупки активов. При этом Центробанк ощутимо повысил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год, отметив, что ожидает серьезного ускорения экономического роста в еврозоне во второй половине текущего года.