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В Украине расширились возможности кредитования малого и среднего бизнеса
23:39 10.06.2021 |
Фонд развития предпринимательства (ФРП) расширил инструментарий поддержки финансирования микро-, малых и средних предприятий: к классическим кредитным программам добавились компенсация процентных ставок и кредитные гарантии в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время презентации годового отчета Фонда развития предпринимательства за 2020 год сообщил исполнительный директор ФРП Андрей Гапон.
По его словам, в прошлом году Фонд первым в Украине внедрил механизм кредитных гарантий, которые изрядно помогли микро- и малому бизнесу во времена коронакризиса. Речь идет об уменьшении банковских рисков, связанных с возможной неплатежеспособностью предпринимателя, отсутствием у него залога или повышенной рискованности хозяйственной деятельности.
"Это - идеальный инструмент для предпринимателей, которые не имеют имущества для залога, или, например, размер их залога не покрывает банковских рисков. Для таких случаев и существуют наши гарантии. Речь идет о 50-80% гарантирования того, что даже если с инвестиционным проектом, на осуществление которого предоставлен кредит, что-то случится и заем станет невозвратным, банк не потеряет полностью все. Что создает для него дополнительные гарантии возврата денег. А для многих предпринимателей это - единственная возможность взять кредит", - пояснил Гапон.
Исполнительный директор ФРП напомнил, что с нынешнего года в стране работает еще один подобный механизм - государственные гарантии на портфельной основе, агентом по которому является Укрэксимбанк. Максимальный размер кредита, который можно получить по этой программе - 100 млн гривень, максимальный срок кредитования - 10 лет.
"Безусловно, этот инструмент существенно отразится на объемах кредитования малого и среднего бизнеса в Украине. Уверен, что за механизмом кредитных гарантий будущее", - подытожил Гапон.
Как сообщалось, в прошлом году Немецко-Украинский фонд, который работал в нашей стране почти два с половиной десятилетия, переформатировали в Фонд развития предпринимательства (ФРП). Основным толчком к этому стала инициатива Президента и правительства по созданию Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Фонд стал агентом государства в воплощении проектов по поддержке финансирования малого бизнеса в Украине. Для этого распоряжением Кабинета Министров Немецко-Украинский фонд передали в управление правительства Украины в лице Министерства финансов. В январе 2020-го была зарегистрирована новая редакция устава ФРП и он заработал в новом статусе.
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