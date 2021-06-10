ЕЦБ не стал менять параметры ДКП по итогам июньского заседания

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты.

При этом регулятор сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале продолжит осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.

Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.

При возможности поддерживать благоприятные условия финансирования за счет неполной реализации PEPP выкуп активов может быть осуществлен не в полном объеме, говорится в сообщении ЕЦБ. Регулятор отмечает, что программа может быть скорректирована в случае необходимости, чтобы противостоять негативному воздействию пандемии коронавируса на инфляцию.

ЕЦБ намерен продолжать реализацию запущенной ранее программы выкупа активов Asset Purchase Programme (APP) прежними темпами - на 20 млрд евро в месяц. В сообщении ЕЦБ говорится, что совет управляющих по-прежнему ожидает, что ежемесячный выкуп активов в рамках APP продолжится столько времени, сколько потребуется для усиления стимулирующего эффекта процентных ставок, и завершится незадолго до того, как Центробанк начнет повышать ключевые процентные ставки.

Также совет управляющих продолжит обеспечивать достаточный уровень ликвидности за счет операций по рефинансированию. В сообщении ЕЦБ отмечается, что финансирование, полученное через операции целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III), играет решающую роль в поддержке банковского кредитования компаний и домохозяйств.

Совет управляющих ЕЦБ сохраняет готовность скорректировать все инструменты в случае необходимости, чтобы убедиться, что инфляция устойчиво приближается к целевому значению, говорится в сообщении регулятора.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард начнет пресс-конференцию по итогам заседания Центробанка в 15:30 МСК.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,2172 после объявления итогов июньского заседания ЕЦБ по сравнению с $1,2180 на закрытие предыдущей сессии.