Денежная масса в Украине в мае возросла на 0,5%

Денежная масса в Украине в апреле 2021 года возросла на 0,5% - до 1 трлн 894,7 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 3,6% - до 644,157 млрд грн.

Центробанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в мае выросли на 0,4% - до 533,3 млрд грн.

По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 0,4% - до 1 трлн 358,245 млрд грн, в частности в национальной валюте - на 1,2% (до 857,96 млрд грн), тогда как в инвалюте он сократился - на 0,8%, до 500,28 млрд грн.

Вместе с тем кредитный портфель банков вырос на 0,1% - до 966,668 млрд грн, в том числе в нацвалюте - на 2,8% (до 644,74 млрд грн), а в иностранной сократился на 4,9% (до 321,926 млрд грн), свидетельствует отчет.

Согласно данным центробанка, чистые международные резервы в мае сократились на 1,1% - до $17,377 млрд.

Как сообщалось, в 2020 году денежная масса в Украине увеличилась на 28,7%, денежная база - на 24,8%, в том числе М0 - на 34,2%. Депозитный портфель банков за прошлый год увеличился на 26,7%, в то время как кредитный сократился на 2,8%.

