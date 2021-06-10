Финансовые новости
- |
- 10.06.21
- |
- 12:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 9 июня повышен на 1,09 коп до 27,194 грн/$1
12:24 10.06.2021 |
Национальный банк 10 июня понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.1 коп. до 27.1046 UAH/USD.
|Показатель
|09.06.2021
|10.06.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0936
|27.1046
|0.04
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке 9 июня замедлил падение. Завтра ему собираются поднять курс
|Реструктуризация или дефолт. Почему у Зеленского решили радикально изменить отношения с МВФ
|Эколог Владимир Борейко: Миллиард деревьев от Зеленского — дурной пиар, они просто засохнут
|«Речь может пойти о физической ликвидации»: От чего на самом деле охраняют Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 9 июня повышен на 1,09 коп до 27,194 грн/$1
|Евро дешевеет к доллару 10 июня в преддверии заседания ЕЦБ
|Биржи Азии 10 июня закрылись в основном в плюсе
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.06.21
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 09.06.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 09.06.2021
Это интересно
|Введение единого налога для IT-компаний не заставит технологических гигантов покинуть Ирландию
|Сенат США одобрил законопроект по повышению конкурентоспособности с Китаем
|Apple ведёт переговоры с CATL и BYD по поводу аккумуляторных батарей для своего электромобиля
|Apple добавила веб-расширения для Safari на iPad и iPhone
|Найдено самое дорогое парковочное место в мире
|Беспилотник впервые успешно дозаправил самолёт прямо в воздухе
|Более 70% продаж смартфонов в мире приходится всего на пять компаний