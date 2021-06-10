Евро дешевеет к доллару 10 июня в преддверии заседания ЕЦБ

Курс евро в четверг днем снижается к доллару в преддверии заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.57 EEST курс евро снижался до 1,2167 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2178 доллара за евро; курс доллара к иене опускался до 109,50 иены с уровня прошлого закрытия в 109,61 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 90,19 пункта.

Евро дешевеет к доллару в четверг днем в преддверии заседания ЕЦБ. Инвесторы надеются получить подсказки относительно дальнейшей кредитно-денежной политики. При этом трейдеры ожидают сохранения параметров ультрамягкой монетарной политики регулятора, что, в свою очередь, негативно для курса евро.

Еще одним главным событием для рынков станет публикация позднее в четверг данных о росте цен в США. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в стране по итогам мая до 4,7% с 4,2% месяцем ранее, при этом апрельский показатель уже был рекордным с сентября 2008 года. Ускорение инфляции может отразиться на курсе монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США в сторону её некоторого ужесточения, что позитивно для доллара.

"Сегодня вырисовываются два ключевых рисковых события: возможный рост индекса потребительских цен США и пересмотр ЕЦБ темпов покупок активов в краткосрочной перспективе", - прокомментировал газете Wall Street Journal стратег по ставкам Commerzbank Райнер Гюнтерманн (Rainer Guntermann).