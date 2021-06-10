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Доллар 10 июня дорожает к евро
09:01 10.06.2021 |
Курс доллара в четверг утром растет к евро в ожидании данных об инфляции в США, а также заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.34 EEST курс евро снижался до 1,2167 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2178 доллара за евро; курс доллара к иене опускался до 109,55 иены с уровня прошлого закрытия в 109,61 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 90,18 пункта.
Доллар укрепляется к евро в четверг утром в преддверии публикации данных о росте цен в США. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в стране по итогам мая до 4,7% с 4,2% месяцем ранее, при этом апрельский показатель уже был рекордным с сентября 2008 года. Ускорение инфляции может отразиться на курсе монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США в сторону её некоторого ужесточения, что позитивно для доллара.
Инвесторы также ждут заседания ЕЦБ в надежде получить подсказки относительно дальнейшей кредитно-денежной политики. Трейдеры при не ожидают изменения параметров ультрамягкой монетарной политики регулятора, что, в свою очередь, негативно для курса евро.
Позднее в четверг также будут опубликованы данные о числе первичных заявок на пособие по безработице США. Согласно прогнозам аналитиков, за неделю по 5 июня оно составило 370 тысяч против 385 тысяч неделей ранее.
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