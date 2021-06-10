Стоимость золота снижается 10 июня перед выходом данных об инфляции в США

Цена золота снижается в четверг утром в ожидании публикации статистики потребительских цен в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 EEST августовские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,39%, или на 7,45 доллара, до 1888,05 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,62%, до 27,828 доллара за унцию.

В четверг внимание трейдеров обращено к данным об инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране ускорилась до 4,7% с 4,2% месяцем ранее.

Старший аналитик HSBC по драгоценным металлам Джеймс Стил (James Steel) считает, что эта информация окажет большее, чем обычно, влияние на динамику цен на золото в связи с приближением заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Более высокий уровень (инфляции - ред.) спровоцирует рост доходности гособлигаций и окажет давление на золото, особенно если это поддержит доллар", - приводит агентство Блумберг слова аналитика.