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Стоимость золота снижается 10 июня перед выходом данных об инфляции в США
08:30 10.06.2021 |
Цена золота снижается в четверг утром в ожидании публикации статистики потребительских цен в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 EEST августовские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,39%, или на 7,45 доллара, до 1888,05 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,62%, до 27,828 доллара за унцию.
В четверг внимание трейдеров обращено к данным об инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране ускорилась до 4,7% с 4,2% месяцем ранее.
Старший аналитик HSBC по драгоценным металлам Джеймс Стил (James Steel) считает, что эта информация окажет большее, чем обычно, влияние на динамику цен на золото в связи с приближением заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
"Более высокий уровень (инфляции - ред.) спровоцирует рост доходности гособлигаций и окажет давление на золото, особенно если это поддержит доллар", - приводит агентство Блумберг слова аналитика.
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