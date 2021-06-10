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Две трети финкомпаний на рынке не работают - НБУ
08:10 10.06.2021 |
На финансовом рынке сегодня есть около 1400 финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей, но две трети из них фактически не работают.
Как передает Укринформ, об этом по итогам встречи с финансовыми компаниями, ломбардами и лизингодателями сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке.
«В целом на финансовом рынке сегодня около 1400 финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей. Две трети всех игроков фактически не работают, оставаясь неактивными", - говорится в сообщении.
Наибольшая доля «спящих» учреждений среди финкомпаний-гарантов и финкомпаний-лизингодателей. Доля активных компаний среди них составляет всего 6% и 2% соответственно.
Отчетность за первый квартал 2021 года не подали Национальному банку 7% финкомпаний, ломбардов и лизингодателей (104 из 1400). А это, отмечают в НБУ, является базовой обязанностью учреждений, предоставляющих финансовые услуги. Еще 5% компаний подали отчетность с нарушениями: не в полном объеме или с некорректной информацией.
Впрочем, количество таких учреждений существенно уменьшилось. Еще в третьем квартале 2020 года 15% компаний допустили нарушения в отчетности.
"Ряд финкомпаний и ломбардов нуждаются в докапитализации. А именно 25 учреждений - 19 финкомпаний и 6 ломбардов - не придерживались норматива собственного капитала по итогам первого квартала 2021 года. Речь идет о докапитализации на сумму 118 млн грн", - сообщили в НБУ.
Объемы кредитования небанковскими учреждениями растут. Финансовые компании в первом квартале 2021 года заключили почти 4 млн кредитных договоров на общую сумму около 27 млрд грн. Это на 17% больше, чем годом ранее. Ломбарды прокредитовали потребителей за I квартал этого года на сумму 4,2 млрд грн. Это на 5% больше показателей первого квартала 2020 года.
Национальный банк в июне впервые применил меры воздействия к финансовым компаниям, ломбардам и лизингодателям. А именно - временно приостановил лицензии 36-ти участникам рынка за непредоставление отчетности за первый квартал. Мера воздействия применена к 19-ти финкомпаниям, 13-ти ломбардам и 4-м лизингодателям. Все учреждения должны устранить нарушения до 30 июня 2021 года, а также предоставить отчет об их устранении и документы, подтверждающие это.
Указанные участники рынка утратили право заключать новые договоры о предоставлении финуслуг и договоры, которые увеличивают обязательства этих компаний. Но, несмотря на меры воздействия, учреждения обязаны продолжать выполнять свои обязательства по уже заключенным договорам о предоставлении финуслуг.
Как сообщал Укринформ, с 1 июля 2020 года Национальный банк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг.
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