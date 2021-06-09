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Базельский комитет обсудит разработку правил в отношении криптовалют
17:35 09.06.2021 |
Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) планирует провести публичные консультации по вопросам использования криптовалют. Об этом говорится на сайте организации.
«Продолжающийся рост и инновации в сфере криптоактивов, а также связанных с ними услуг в сочетании с повышенным интересом некоторых банков могут усилить обеспокоенность в контексте глобальной финансовой стабильности и риски для банковской системы установленного пруденциального контроля», - отметили в BCBS.
Комитет намерен выяснить мнение «заинтересованных сторон» касательно подходов к разработке структуры пруденциального контроля в отношении рисков банков, связанных с криптоактивами. Результаты опубликуют в ближайшее время.
BCBS основан в швейцарском Базеле в 1974 году главами центробанков «Группы десяти». Работает при Банке международных расчетов (BIS) и занимается созданием единых стандартов регулирования.
Ранее глава инновационного хаба BIS Бенуа Кере признал, что биткоин «занял свое место», но для платежей будут использоваться CBDC.
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