Базельский комитет обсудит разработку правил в отношении криптовалют

Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) планирует провести публичные консультации по вопросам использования криптовалют. Об этом говорится на сайте организации.

«Продолжающийся рост и инновации в сфере криптоактивов, а также связанных с ними услуг в сочетании с повышенным интересом некоторых банков могут усилить обеспокоенность в контексте глобальной финансовой стабильности и риски для банковской системы установленного пруденциального контроля», - отметили в BCBS.

Комитет намерен выяснить мнение «заинтересованных сторон» касательно подходов к разработке структуры пруденциального контроля в отношении рисков банков, связанных с криптоактивами. Результаты опубликуют в ближайшее время.

BCBS основан в швейцарском Базеле в 1974 году главами центробанков «Группы десяти». Работает при Банке международных расчетов (BIS) и занимается созданием единых стандартов регулирования.

Ранее глава инновационного хаба BIS Бенуа Кере признал, что биткоин «занял свое место», но для платежей будут использоваться CBDC.



