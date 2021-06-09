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Евро 9 июня дорожает к доллару после публикации торгового баланса Германии
12:58 09.06.2021 |
Курс евро в среду днем растет после публикации статданных по торговому балансу Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.03 EEST курс евро рос до 1,2189 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2171 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,47 иены с уровня прошлого закрытия в 109,49 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 90,03 пункта.
Курс евро к доллару растет в среду днем после публикации статданных по торговому балансу Германии, а также по экспорту и импорту страны. Так, профицит внешнеторгового баланса Германии в апреле увеличился до 15,9 миллиарда евро с 14 миллиардов в марте. При этом аналитики ожидали роста показателя до 16,3 миллиарда евро. В том числе экспорт товаров из страны в апреле увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт в указанном периоде снизился на 1,7% по сравнению с мартом.
"Сейчас показатели демонстрируют, что профицит с поправкой на сезонные колебания в Германии стабилизируется на более низком уровне, но это еще слишком рано утверждать", - сказали газете Wall Street Journal экономисты Pantheon.
Инвесторы также находятся в ожидании статданных по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг днем. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в стране по итогам мая до 4,7% с 4,2% месяцем ранее, при этом апрельский показатель уже был рекордным с сентября 2008 года.
Еще одним важным событием на этой неделе остается заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое запланировано на четверг, 10 июня. Аналитики не ожидают изменения параметров монетарной политики центробанка.
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