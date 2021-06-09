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Глава американских налоговиков просит Конгресс разрешить сбор данных о переводах криптовалюты
Руководитель налоговой службы США Чарльз Реттиг (Charles Rettig) заявил, что Конгресс США должен предоставить налоговикам законные полномочия на сбор информации о переводах криптовалюты.
Реттиг напомнил, что капитализация рынка криптовалют уже превысила 2 трлн долларов, по всему миру насчитывается более 8600 криптовалютных бирж, и «большинство криптовалют спроектировано так, чтобы оставаться вне поля зрения».
Администрация нынешнего президента обратила внимание на рынок криптоактивов как на источник налогов и в рамках борьбы с использованием криптовалют злоумышленниками.
Предложения администрации включают требование сообщать в налоговую о переводах криптовалюты на сумму 10 000 долларов и более - примерно так же, как банки сообщают о денежных переводах, а брокеры - об операциях с ценными бумагами.
По словам Реттига, огромные прибыли, получаемые за счет роста стоимости криптоактивов, ускользают от налоговой, что способствует возникновению «налогового разрыва» - разницы между налогами, которые можно было бы собрать, и фактически собранными. По оценке Реттига, это около 1 трлн долларов в год.
Ранее казначейство предложило снизить лимит отчетности по денежным переводам с нынешних 10 000 долларов до 600 долларов. Реттиг сказал, что не поддерживает это предложение, но выразил предположение, что его принятие поможет определять, каких налогоплательщиков не следует подвергать аудиторским проверкам, чтобы агентство могло сосредоточиться на более состоятельных лицах, которые более склонны к уклонению от налогов.
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