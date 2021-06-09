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Справочный курс гривны 9 июня повышен на 1,09 коп до 27,194 грн/$1
12:34 09.06.2021 |
Национальный банк 9 июня повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 10.04 коп. до 27.0936 UAH/USD.
|Показатель
|08.06.2021
|09.06.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.194
|27.0936
|0.37
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