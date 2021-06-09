Сальвадор первым в мире признал Bitcoin на законодательном уровне

Парламент Республики Сальвадор принял закон, признающий криптовалюту Bitcoin легальным платёжным средством. В ближайшее время в стране будут разработаны механизмы расчёта виртуальными деньгами.

На то, чтобы создать необходимую инфраструктуру для осуществления платежей, закон отводит три месяца. Ранее президент Сальвадора Найиб Букеле официально «одобрил» Bitcoin в своём выступлении и пообещал, что закон, необходимый для его оборота, будет принят и подписан в ближайшее время, после чего сразу же вступит в силу.

Страна не впервые экспериментирует с платёжными активами. До 2001 года единственным законным платёжным средством был сальвадорский колон, до 2004 года на территории имели равное хождение колон и доллар США. На данный момент колон выведен из обращения и единственной законной валютой остаётся доллар, к которому теперь добавился Bitcoin.

Правительство республики намерено создать собственный криптокошелёк, в котором можно будет хранить Bitcoin на сумму в 150 миллионов долларов в трастовом фонде, созданном Банком развития Сальвадора. Теперь цены в стране могут устанавливаться и в «узаконенной» криптовалюте, с помощью Bitcoin можно будет платить и налоги. Её обмен на доллар не будет облагаться специальными пошлинами и будет осуществляться по рыночному курсу. При этом в бухгалтерских расчётах базовой валютой по-прежнему останется доллар.

По словам президента, в числе прочего формирование современной финансовой инфраструктуры в стране позволит создать дополнительные рабочие места.