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Goldman Sachs: хедж-фонды охладели к биткоину
10:02 09.06.2021 |
Биткоин стал наименее привлекательным активом среди топ-менеджеров хедж-фондов и структур, удерживающих только длинные позиции. Об этом свидетельствуют данные опроса банка Goldman Sachs, сообщает Bloomberg.
«В начале [прошлой] недели мы провели два круглых стола с участием 25 инвестиционных директоров из различных структур, ориентированных на долгосрочные стратегии, и хедж-фондов. Они предпочитают активы роста, при этом наименее привлекательный инструмент - биткоин», - цитирует издание стратега Goldman Sachs Тимоти Мо.
Помимо ориентированных на прирост капитала стратегий, которые используют более 50% участников опроса, CIO отдают предпочтение стоимостному инвестированию (30%) и сырьевым товарам (10%).
35% респондентов назвали первую криптовалюту наименее привлекательным активом для инвестиций. Вторую строчку антирейтинга заняли вложения в новые IPO (25%), третью - чувствительные к ставкам активы (20%).
Майский опрос Bank of America показал, что длинная позиция на биткоин пользуется наибольшей популярностью среди трейдеров. В январе в ходе аналогичного исследования покупка цифрового золота обошла лонги по акциям технологических компаний.
Как сообщает журналист Колин Ву, после текущего снижения курса доходность инвестиций в первую криптовалюту с начала 2021 года составила всего 14% - это ниже, чем у Bloomberg Commodity Spot Index.
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