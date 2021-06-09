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Glassnode: активность в сетях биткоина и Ethereum упала до отметок 2018 года
09:53 09.06.2021 |
Показатели числа активных пользователей, переданной ончейн-стоимости и транзакционных комиссий в сети биткоина по итогам предыдущей недели упали к уровням конца 2020 года - начала 2021 года. Этими наблюдениями поделились аналитики Glassnode.
Эксперты отметили, что подобная динамика ончейн-метрик наряду с устранением переполненности мемпула говорят о высокой степени неопределенности дальнейшего ценового вектора.
Сглаженный семидневной скользящей средней показатель активных биткоин-адресов сократился на 18% от недавних пиков - до ~940 тысяч. В 2018 году, после достижения цифровым золотом исторического максимума на тот момент, падение показателя составило 33%.
В течение последних двух недель совокупный объем переданной ончейн-стоимости в блокчейне биткоина сократился на 65% - c $43 млрд до $15 млрд. За три месяца 2018 года падение показателя составило 80%.
В сети Ethereum совокупный объем переданной ончейн-стоимости обвалился по отношению к многолетним максимумам на 60%. В 2018 году падение соответствующего показателя составило 95%.
После апрельских и майских пиков в $60 транзакционные комиссии в сетях биткоина и Ethereum опустились до уровней середины 2020 года - $4,5 и $3,5 соответственно.
Показатель SOPR (коэффициент прибыльности потраченного выхода) для краткосрочных трейдеров, зачисливших монеты в течение последних 155 дней, остается ниже 1. Подобная динамика указывает на продажи монет в убыток, что возможно в условиях сохранения паники.
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