Инвесторы вывели с биткоин-бирж 22 500 BTC на фоне снижения цены

На фоне коррекции рынка 7 июня пользователи вывели с криптовалютных бирж 22 550 BTC. Об этом сообщил главный инвестиционный директор Moskovski Capital Лекс Московски со ссылкой на данные Glassnode.

По мнению эксперта, это крупнейший чистый отток капитала с биткоин-бирж в 2021 году. На момент написания выведенные монеты стоят примерно $711,5 млн.

Отток активов с торговых платформ зачастую предшествует росту криптовалюты. Например, в декабре 2020 года инвесторы переместили на некастодиальные кошельки 270 000 BTC - в том месяце цена биткоина выросла почти на 47%.

Согласно данным Glassnode, в мае 2021 года произошел серьезный приток средств на биржи. За месяц цена первой криптовалюты снизилась практически на 36%, в моменте опустившись ниже $35 000.

Динамика чистого притока средств на криптовалютные биржи. Данные: Glassnode, Bitcoin Magazine.

При этом долгосрочные держатели биткоина продолжали наращивать позиции. В течение мая они приобрели на 199 492 BTC больше, чем продали.

Московски добавил, что новости об использовании цифрового золота в качестве законного платежного средства способны развернуть рынок в бычью сторону.