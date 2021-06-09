Киты нарастили позиции на фоне коррекции биткоина

На фоне коррекции рынка биткоин-киты нарастили позиции в первой криптовалюте, а крупные адреса Ethereum продолжают удерживать активы. К таким выводам пришли аналитики Santiment.

По данным компании, количество биткоин-адресов с балансом от 100 BTC до 10 000 BTC стабильно растет на протяжении двух с половиной недель.

«Похоже, что киты уверенно покупают на падении», - заключили аналитики.

Динамика биткоин-адресов с балансом 100-10 000 BTC. Данные: Santiment.

Индикатор NVT указывает на сохранение медвежьего настроя в отношении первой криптовалюты. При этом ончейн-активность снижается - 5 июня показатель достиг минимума с 27 июня 2020 года.

Индикатор NVT для сети биткоина. Данные: Santiment.

Предложение цифрового золота на биржах сокращается после значительного всплеска показателя, произошедшего две недели назад. Специалисты считают это бычьим знаком - инвесторы выводят активы для безопасного хранения в некастодиальных кошельках.

Динамика предложения биткоина на биржах. Данные: Santiment.

Аналитики отметили, что крупные держатели Ethereum не намерены закрывать свои позиции. Число адресов, владеющих 1000-100 000 ETH, практически не меняется в период колебания актива в диапазоне $2000-$2500.

«Эта группа инвесторов все еще держится за огромное количество токенов, которые они быстрыми темпами накапливали с октября прошлого года», - добавили специалисты.

Динамика Ethereum-адресов с балансом 1000-100 000 ETH. Данные: Santiment.

Индикатор NVT для Ethereum впервые с апреля 2020 года свидетельствует о медвежьем настрое инвесторов. Аналитики также зафиксировали снижение активности адресов в сети второй криптовалюты, но не такое значительное, как у биткоина.

Индикатор NVT для сети Ethereum. Данные: Santiment.

Предложение Ethereum на криптовалютных биржах практически не менялось в последний период волатильности. По мнению специалистов, многие держатели ETH заняли выжидающую позицию, наблюдая за развитием событий вокруг цифрового золота.

Динамика предложения Ethereum на биржах. Данные: Santiment.

Пока некоторые киты наращивают позиции, другие крупные держатели биткоина - майнеры - продают криптовалюту. Специалист аналитической компании Glassnode Уильям Клементе III обратил внимание, что за последнюю неделю остаток цифрового золота на их кошельках снизился более чем на 5000 BTC.



