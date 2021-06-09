Финансовые новости
- |
- 09.06.21
- |
- 10:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена на золото слабо меняется 9 июня в ожидании данных об инфляции в США
09:07 09.06.2021 |
Цена золота незначительно поднимается в среду утром, инвесторы ожидают публикации данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.38 EEST августовские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,05%, или на 0,95 доллара, до 1895,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,07% - до 27,712 доллара за унцию.
Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 4,7% с 4,2% месяцем ранее. Эти данные могут отразиться на дальнейшем направлении монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и повлиять на динамику курса доллара и другие финансовые параметры американской экономики, к чему чувствительно золото.
Всплеск инфляции может побудить Федрезерв раньше, чем ожидалось, начать сворачивание ультрамягкой кредитно-денежной политики, что в целом позитивно для курса доллара - и негативно для котировок золота. Эксперты прогнозируют, что после публикации данных инфляции котировки драгметалла будут находиться в диапазоне 1880-1900 долларов за унцию.
Само двухдневное заседание ФРС пройдет 15-16 июня.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Речь может пойти о физической ликвидации»: От чего на самом деле охраняют Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар обвалили на межбанке 8 июня из-за рекордной продажи ОВГЗ
|Союз с Кличко и «Братья по оружию». Какие контрудары по Зеленскому готовит Порошенко
|«Судебная реформа будет обречена»: в «Венецианке» жестко раскритиковали планы ВР
|Плохой «слуга»: Лишат ли мятежных политиков статуса депутата
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Goldman Sachs: хедж-фонды охладели к биткоину
|Glassnode: активность в сетях биткоина и Ethereum упала до отметок 2018 года
|Инвесторы вывели с биткоин-бирж 22 500 BTC на фоне снижения цены
|Киты нарастили позиции на фоне коррекции биткоина
|Цена на золото слабо меняется 9 июня в ожидании данных об инфляции в США
|Доллар слабо колеблется к евро и иене 9 июня в ожидании данных по инфляции в США
Это интересно
|США вернули Colonial Pipeline большую часть выкупа, уплаченного хакерам
|Apple представила подписку iCloud+ с фирменным VPN, возможность скрыть почту и другими функциями
|К концу года Apple Siri появится в устройствах сторонних производителей
|Fiat полностью выведет из модельного ряда автомобили с моторами внутреннего сгорания к 2030 году
|Игровой потоковый сервис Google Stadia станет доступен на Android TV с 23 июня
|Google, Amazon и Facebook поддержали единый налог для IT-компаний, предложенный странами G7
|2 % самых популярных приложений для iOS оказались вредоносным ПО