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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ в мае рассмотрел 420 запросов небанковских финучреждений на регистрацию и лицензирование

 

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам мая 2021 года рассмотрел 420 запросов на регистрационные и лицензионные процедуры от небанковских финансовых учреждений, поступивших непосредственно в НБУ, что на 22% меньше, чем в предыдущем месяце (537).

Согласно сообщению на сайте центробанка, 296 запросов поступило от ломбардов. финкомпаний и лизингодателей, не являющихся финкомпаниями, 97 - от страховых компаний, 27 - от кредитных союзов.

Указывается, что в мае продолжилась тенденция роста количества запросов на аннулирование всех имеющихся лицензий небанковского финансового учреждения, а также снизилось количество выданных новых лицензий по сравнению с апрелем (12 против 17). 

Нацбанк по итогам внеплановых инспекционных проверок решил применить к семи страховым компаниям меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования. В частности, мера воздействия была применена к ОДО "СК "ЕСГ", ОДО "СК "Афина-Авто", ЗАО "СК "Велс", ОДО "СК "Мега Полис", ОДО "СК "Доминанта", ЗАО" СК "Чесно-Страхование " и ОДО "СК "Гермес".

Кроме того, сообщается, что в мае центробанк согласовал приобретение существенного участия в 16 небанковских учреждениях и увеличение уставного капитала в одном банке. В то же время отказано в согласовании приобретения существенного участия четырем небанковским учреждениям и в увеличении уставного капитала - в одном банке.

Указывается, что регулятор согласовал 10 руководителей банков и трижды отказывал в таком согласовании. 

По данным пресс-службы, НБУ аннулировал все лицензии одного кредитного союза, двух ломбардов, пяти страховых, 11 финансовых компаний, двух страховых и пяти лизинговых компаний по их инициативе, а также часть лицензий у 12 финансовых компании по их инициативе.

В то же время центробанк выдал лицензии семи финкомпаниям, двум страховым и кредитному союзу, а также трижды отказывал в такой выдаче. 

Кроме того, регулятор включил в Госреестр финучреждений семь финкомпаний, ломбард, кредитный союз, страхового брокера, а также двух лизингодателей.

Из реестра по инициативе заявителя НБУ исключил три кредитных союза, из реестра страховых и перестраховочных брокеров – три компании, из реестра лизингодателей - семь компаний.

В то же время регулятор принудительно исключил из госреестра страховую компанию, аннулировал все лицензии у семи компаний и дважды отказывал во включении в госреестр.

В мае НБУ 11 раз назначил доверенных лиц в небанковские финансовые учреждения, один раз регистрировал изменения или новые правила добровольного страхования и 10 раз согласовал выдачу сертификата на право осуществления временной администрации небанковского финансового учреждения.

По данным регулятора, в мае продолжилась тенденция к сокращению количества участников небанковского рынка. Так, к концу месяца в стране действовали 1,963 тыс. участников рынка небанковских финуслуг (к концу апреле – 1,971 тыс.), в том числе 172 рисковых (non-life), 19 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 289 ломбардов, 309 кредитных союзов, 141 лизинговая компания, 972 финкомпании и 61 страховой брокер.

Согласно данным Нацбанка, в Украине в настоящее время работают 37 платежных систем, созданных резидентами, и 14 международных, созданных нерезидентами.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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