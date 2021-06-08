Финансовые новости
- |
- 08.06.21
- |
- 10:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 08.06.21
09:46 08.06.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|7 мая
|51539.0
|11 мая
|53281.4
|12 мая
|61210.5
|13 мая
|61802.9
|14 мая
|63525.0
|17 мая
|61412.1
|18 мая
|56983.9
|19 мая
|54527.1
|20 мая
|46306.2
|21 мая
|49010.5
|24 мая
|59056.5
|25 мая
|61227.7
|26 мая
|61173.0
|27 мая
|64461.2
|28 мая
|56498.2
|31 мая
|59399.3
|1 июня
|68156.4
|2 июня
|51727.8
|3 июня
|51602.6
|4 июня
|53039.7
|7 июня
|50227.8
|8 июня
|44749.1
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 8 июня - 27,1923 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Угроза для Банковой. Будут ли у Зеленского отменять конкурс на руководителя САП
|Байден пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом
|Безгранично удивлен и немного разочарован: Чем грозят Украине «смелые» интервью Зеленского
|Белый дом отказался от идеи приглашать Зеленского из-за «Нафтогаза» - Axios
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 07.06.21
|Остаток средств на корсчетах банков 08.06.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.06.2021
|Цена на золото немного растет 8 июня в ожидании данных по инфляции в США
|Доллар 8 июня дорожает к евро и иене в ожидании статданных по инфляции в США
|Биткоин падает более чем на 9% на новостях из США
Это интересно
|Jaguar оставил спортивным двухдверкам только один мотор
|Основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос 20 июля
|Apple разрешит пользователям отслеживать собираемую о них информацию
|Автопроизводители будут активнее внедрять распознавание водителей по лицу, отпечаткам пальцев и голосу
|Apple, Mozilla, Google и Microsoft займутся стандартизацией браузерных расширений
|Страховщики пересматривают свои политики страхования киберрисков
|Microsoft начала автоматически обновлять ПК до самой свежей версии Windows 10